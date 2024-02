Maltempo, per domani allerta arancione in sei province della Sicilia

La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per temporali e burrasche per domani in Sicilia nelle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. Allerta gialla nella provincia di Trapani. Si prevedono per domani precipitazioni intense, possibili grandinate e venti forti dai quadranti settentrionali. Sono previste anche mareggiate sotto costa.