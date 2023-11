Maltempo: auto bloccate in strada soccorse dai pompieri. Crolla un ponteggio nel Messinese

Maltempo a Catania. Fonte foto: CMS - Centro Meteorologico Siciliano - ODV (Facebook)

La scorsa notte la forte pioggia ha provocato diversi allagamenti in provincia di Palermo. Le strade sono diventate torrenti bloccando gli automobilisti all’interno delle proprie auto. I vigili del fuoco si sono attivati per i soccorsi intervenendo in via Ugo La Malfa, via Re Ruggero, nelle borgate di Mondello e Partanna, in via Galatea e viale delle Olimpo, via Ernesto Basile, piazza Indipendenza e via Imera. In alcuni casi si sono registrati distacchi d’intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, mentre il sottopasso di via Belgio si è allagato bloccando il transito dei mezzi. Situazione analoga anche a Catania dove anche qui diversi allagamenti hanno interessato la circolazione veicolare, specie lungo le arterie principali della città. A Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina) il forte maltempo ha provocato il crollo di un ponteggio edile: un forte boato, intorno alle cinque del mattino, avrebbe svegliato i residenti di via Francesco Crispi, lungo la Statale 114. Sul posto, anche in questo caso, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Intanto, per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione prevedendo intensi temporali specie sui settori orientali. A seguito dell’avviso diffuso, i sindaci hanno deciso la chiusura di alcune scuole. Il provvedimento è stato adottato in diversi Comuni della provincia di Messina e di Catania. Tra questi rientra anche il Comune di Giarre dove il sindaco, con ordinanza numero 292, ha disposto per oggi la chiusura di tutti gli edifici scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, dei cimiteri (garantendo l’eventuale ingresso delle salme nella camera mortuaria), impianti sportivi, parchi pubblici, del mercato settimanale del giovedì e, infine, il divieto di circolazione fino alla mezzanotte del 23 per tutti i mezzi a due ruote.