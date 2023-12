Maltempo in Sicilia: dopo l’allerta gialla previsto l’arrivo di un ciclone per l’Immacolata

Maltempo in Sicilia dove in questo 5 dicembre la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per la fascia settentrionale. Sono presenti venti molto forti da nord ovest, con rinforzi di burrasca. I mari, invece, saranno tutti molto mossi durante la giornata. Per giorno 8, festa dell’Immacolata, si attende nell’isola un forte ciclone che potrebbe colpire con grande severità anche attraverso alluvioni, come sottolinea IlMeteo.it.