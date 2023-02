Maltempo nel Catanese: famiglie isolate, condominio allagato e alberi abbattuti

Una famiglia rimasta isolata a Pedara, in località Tarderia via Monte Pò dove la neve ha superato il metro di altezza; un condominio allagato a Riposto, nella zona di Sant’Anna; alberi di grandi dimensioni abbattuti nel territorio di Licodia Eubea. Sono questi alcuni degli interventi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania a causa del maltempo nella provincia di Catania.

Oltre a questi, ci sono stati interventi per dissesti statici, pali dell’illuminazione pericolanti e altre attività di soccorso a persone. In particolare i dissesti statici si sono verificati a Paternò, San Pietro Clarenza, Acireale e Catania. Tre le persone soccorse, di cui una a Caltagirone e due a Licodia Eubea. E tre alberi pericolanti, due a Catania e uno a Mascalucia. Sono ancora 109 gli interventi in corso e da espletare. La zona più colpita è stata il centro di Catania, poi anche Belpasso, Massannunzata, Nicolosi e Mascalucia e anche l’area del Calatino. Un grosso albero abbattuto sulla strada per Licodia Eubea che ha tranciato un palo dell’illuminazione stradale e della rete telefonica.