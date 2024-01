Mafia: sigilli al tesoro di Francesco Di Filippo. Sequestrata anche una comunità alloggio

La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento della sezione misure di prevenzione nei confronti di Francesco Di Filippo, 45 anni. Sequestrati una comunità alloggio per anziani, un’impresa funebre, una attività commerciale di rivendita di caffè, un veicolo commerciale, una porzione di villa bifamiliare nel comune di Carini, un fuoribordo e 19 rapporti finanziari, per un valore stimato di circa 700mila euro.

Di Filippo, indagato nell’operazione New Connection del 2019 che colpì il mandamento mafioso di Passo di Rigano e la famiglia degli Inzerillo, è stato condannato a dieci anni e otto mesi con sentenza emessa dal gup di Palermo nel giugno 2021, con l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata. L’uomo è stato coinvolto anche nell’inchiesta Padronanza del 2020 condotta sempre dalla polizia nell’ambito del mandamento mafioso della Noce e in particolare della famiglia mafiosa di Cruillas. La pena è stata confermata in appello lo scorso 20 febbraio.