Mafia, cinque milioni di euro per ristrutturare la masseria Verbumcaudo: pubblicato il bando

Pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale la gara d’appalto per la ristrutturazione della masseria Verbumcaudo. Si tratta di un bene confiscato alla mafia a Polizzi Generosa (in provincia di Palermo), acquisito dalla Regione Siciliana e gestito dal 2019 dalla cooperativa sociale Verbumcaudo. L’intervento rientra nella missione 5 Coesione e inclusione del Pnrr. Così la Regione ha potuto ottenere un finanziamento da oltre cinque milioni di euro, grazie all’accordo fra assessorato dell’Economia e l’assessorato alle Infrastrutture. Quello raggiunto viene definito dal governatore siciliano Renato Schifani «un importante traguardo sul tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata». Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore all’Economia Marco Falcone che considera il recupero della masseria «il fiore all’occhiello della strategia della Regione volta a garantire una gestione efficace e trasparente di Verbumcaudo, da feudo in mano ai boss, oggi un simbolo nazionale di legalità».

Il progetto di riqualificazione prevede la ristrutturazione dell’ala nord-est della masseria, testimonianza dell’architettura feudale siciliana del Cinquecento, estesa per 960 metri quadrati. L’intera azienda agricola si estende per 150 ettari. Gli interventi hanno anche l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, fra cui laboratori per le scuole e i giovani, inserimento socio-lavorativo di soggetti fragili e divulgazione. Previste la creazione di spazi multimediali e l’acquisto di attrezzature agricole, la riqualificazione energetica della struttura e la sistemazione di alcuni tratti delle strade provinciali di accesso alla masseria per un piano dal valore complessivo di 5,3 milioni di euro. Investimento che era stato annunciato anche dall’ex presidente della Regione Nello Musumeci. Il 31 gennaio scadrà il termine per la presentazione delle offerte.