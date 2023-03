La droga spacciata dal macellaio su ordinazione. Cocaina nascosta nella mascherina indossata

La droga nascosta dentro le mascherine Ffp2 appositamente modificate da un macellaio 55enne di Milazzo, in provincia di Messina, che è stato arrestato ed è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi di osservazione hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l’esistenza di una sistematica attività illecita di spaccio da parte del macellaio. Stando a quanto emerso dalle indagini, il 55enne avrebbe concordato telefonicamente gli appuntamenti con gli acquirenti che poi sarebbero andati nella sua abitazione a ritirare la droga già pattuita. Incontri registrati dalle telecamere sistemate in zona. Dalle immagini si vede il macellaio che incontra gli acquirenti indossando sempre una mascherina Ffp2 modificata, nella quale avrebbe nascosto la sostanza stupefacente.

Nel corso delle indagini, durante una perquisizione in casa del macellaio, i carabinieri hanno trovato undici confezioni di cocaina e circa 96 grammi di hashish. All’interno dell’abitazione c’era anche tutto il materiale utile per il confezionamento: bilancini di precisione, rotoli di cellophane e buste con il logo della macelleria gestita dall’indagato. Contenitori che sarebbero stati utilizzati per trasportare la sostanza stupefacente ma senza destare sospetti.