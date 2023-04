Da domenica riparte il Lungomare fest

A cominciare da domenica 23 aprile riprende il Lungomare fest a Catania. A comunicarlo è una nota dell’ufficio stampa di Palazzo degli elefanti. Dalle 10 del mattino fino alle 19 sarà chiuso al traffico il tratto del lungomare del capoluogo etneo che va da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. «Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri», sottolineano dal Comune che, per l’intera giornata di domenica, ospiterà anche la gara podistica dei dieci chilometri, maschile e femminile, gran prix provinciale Telethon, oltre agli stand promozionali per la Corri Catania e un campetto di calcio gonfiabile per i bambini.

Liberato dalle auto e da tutti gli altri mezzi, il lungomare sarà percorribile in bici, con i monopattini e a piedi. I prossimi appuntamenti sono già fissati anche per le domeniche del 7 e del 21 maggio e del 4 giugno. I tratti interessati alla pedonalizzazione sono: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati).