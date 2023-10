Portopalo, 11enne accoltellato durante un litigio da un 12enne

Lite tra due minorenni a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, ieri sera. I fatti si sarebbero verificati in contrada Cicogna dove un 12enne – durante la discussione – ha accoltellato un altro coetaneo, di 11 anni per l’esattezza, ferendolo al collo. Tuttavia, stando a quanto si apprende, le lesioni di quest’ultimo non sarebbero risultate gravi. A lanciare l’allarme sarebbe stata una persona che si trovava di passaggio e avrebbe allertato i soccorsi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

