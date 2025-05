Lite per una precedenza: motociclista aggredisce un automobilista davanti al figlio a Palermo

Foto di derapate

Un motocilista, in presenza del figlio di 13 anni, ha aggredito un automobilista in piazza Vittorio Veneto, a Palermo. La lite era iniziata poco prima in via del Granatiere per una mancata precedenza. Quando l’automobilista si è fermato per un prelievo a uno sportello bancomat, il motociclista lo ha raggiunto e colpito con un colpo di casco, per poi infierire con calci e pugni. Dopo l’aggressione, si è dato alla fuga.

La vittima è stata soccorsa da alcuni commercianti della zona e trasportata all’ospedale Civico per le cure del caso. Nessuno dei presenti è intervenuto durante l’aggressione. L’automobilista ha fatto denuncia presso la stazione dei carabinieri Crispi. I militari stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare l’aggressore.