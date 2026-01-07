Bonanni Caccia e pesca

Una lite tra padre e figlio, degenerata fino a richiedere l’intervento dei carabinieri in una casa nella periferia di Paternò, nel Catanese. Al culmine di una discussione, nata per futili motivi, sarebbe stato il padre 71enne ad aggredire il figlio di 49 anni, ferendolo con un’arma da taglio. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, con lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Mentre il genitore è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Durante l’intervento in casa, i militari hanno anche trovato e sequestrato – per cautela, date le circostanze – quattro fucili da caccia, regolarmente detenuti dal 71enne.