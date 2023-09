Linea ferroviaria Palermo-Catania: nuovo intervento di Terna a Marianopoli, nel Nisseno

Nuovo passo nei lavori per la velocizzazione della rete ferroviaria tra Palermo e Catania. L’intervento di Terna nel Nisseno permetterà la connessione alla rete elettrica nazionale della sottostazione Rfi di Marianopoli tramite la realizzazione di una nuova stazione elettrica Terna a Petralia Sottana, nel Palermitano, con i relativi raccordi aerei di circa 2,7 km e in cavo, per un tratto finale, di circa 0,3 km per il collegamento della stazione elettrica alla linea Marianopoli SE – Mussomeli. Solo una parte del progetto complessivo per l’ammodernamento della linea ferroviaria che collega le due principali città siciliane, per un totale di 60 milioni di euro.