Licata, incidente sulla statale 115: due persone ferite, traffico bloccato

Incidente stradale sulla strada statale 115 all’altezza di Licata, in provincia di Agrigento. Si sono scontrati un mezzo pesante e un autocarro, due le persone ferite. Al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, che stanno gestendo il traffico in sicurezza e tentando di ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile.