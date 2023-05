Hexis, un libro alla ricerca del senso della vita. La presentazione alla Libreria Cavallotto

Hexis. È questo il titolo dell’ultimo romanzo di Enzo Papetti che verrà presentato oggi pomeriggio alle 17.30 alla Libreria Cavallotto (in via Sicilia, 91). Un ponderoso volume di 856 pagine che narra le vicende di Barthy, un trentenne che ha appena scoperto di essere ebreo e che, barricato in un loft, rivive i propri ricordi alla ricerca del senso della vita, quantomeno la propria. Con una scrittura colta e ironica, l’autore ci porta su più livelli narrativi. Non si tratta, però, di un semplice libro piuttosto di un crossnovel, un’opera a più mani che oltre alla scrittura si avvale delle musiche di Paolo Fresu e dei video di Roberto Mini Merot. Un’opera unica, che attraverso i qr-code presenti nelle pagine rimanda a nuovi contenuti.

Hexis è l’ultimo di una trilogia iniziata nel 2018 con L’oggetto piccolo b e proseguita con Perché ci hai messo tanto?. Un incontro per parlare di letteratura e tentare di capire la nuova forma-libro e il rapporto con le tecnologie digitali. Ne discuto l’autore insieme allo scrittore Ottavio Cappellani e all’editore Francesco Bevivino.