Librino, senza casco ad alta velocità. Nel borsello aveva involucri di marijuana

Sfrecciava, senza casco, con uno scooter a tutta velocità tra le strade del quartiere Librino, ma è stato bloccato dalla polizia che lo ha denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. All’interno di un borsello, sei involucri di marijuana. L’uomo, un 38enne catanese, è stato, altresì, trovato in possesso anche di un pacchetto di sigarette al cui interno aveva nascosto altra droga dello stesso tipo.

Alla luce di quanto rinvenuto, l’uomo, che vanta diversi precedenti penali in materia di droga, è stato denunciato in stato di libertà, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro, così come la somma di 50 euro, in suo possesso, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al 38enne è stata contestata, inoltre, la guida senza casco, come previsto dal Codice della strada, mentre lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.