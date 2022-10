Librino, fucili e mitragliatrice in un locale in viale Moncada. Sequestrati anche sei chili di hashish

Cinque fucili da caccia, di cui tre modificati, una pistola mitragliatrice di origine cecoslovacca, una pistola Glock modificata, 352 munizioni di vaio calibro e sei chili di hashish sono stati ritrovati la notte scorsa in un locale chiuso da una porta in ferro in viale Moncada, nel quartiere Librino, a Catania. L’intervento è stato effettuato dai militari della squadra Lupi e ha portato all’arresto di un 35enne e al contemporaneo sequestro di un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu, kit per la pulizia delle armi e indumenti per travisare il volto.

I militari sono stati insospettiti dalla presenza di due persone all’esterno di una palazzina. Alla vista delle forze dell’ordine hanno tentato di dileguarsi venendo però fermati. Al 35enne è stato trovato addosso un revolver con nove colpi nel caricatore che era già inserito. Su disposizione dell’autorità giudiziara, il 35enne è stato portato in carcere.