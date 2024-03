L’ex assessore provinciale di Palermo Eusebio Dalì passa alla Dc di Cuffaro

«Aderisco alla Democrazia Cristiana». Non utilizza mezzi termini Eusebio Dalì, volto storico della Forza Italia palermitana e fedelissimo di Gianfranco Miccichè, nell’annunciare il suo passaggio tra le fila della compagine di Totò Cuffaro.

Ex assessore provinciale a Palermo, Dalì è marito di Adelaide Mazzarino, anche lei più volte candidata tra le fila azzurre. Mazzarino che ha dato seguito all’istanza del marito. «Adelaide è stata la vera regista di questa nuova avventura, lei l’attrice protagonista della mia vita».

«Ho scelto questo nuovo percorso perché è quello che più mi rappresenta, umanamente e politicamente – dice Dalì, che si definisce democristiano, ma non dimentica il lavoro fatto al fianco del suo mentore, Micciché – Ringrazio di cuore Gianfranco Miccichè, il quale è stato l’artefice dei “migliori anni della mia vita” e al quale vorrò sempre un mondo di bene».

Belle parole, ovviamente, anche nei confronti di Cuffaro, che «da quando mossi i miei primi passi in politica, proprio sotto le sue ali. È tempo per me di una nuova esperienza, di nuove sfide, di nuovi obiettivi – conclude Dalì -Che perseguirò con assoluta determinazione e rinnovato entusiasmo, ma che subordinerò sempre e comunque alla liceità delle azioni e alla opportunità dei comportamenti».

E con mia moglie al mio fianco.