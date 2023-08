La lettera di un sindaco siciliano a Mattarella: «Serve campagna mediatica per tranquillizzare i turisti dopo gli incendi»

Una campagna informativa volta a tranquillizzare i turisti ospiti in Sicilia preoccupati per le conseguenze degli incendi che, nei giorni scorsi, hanno devastato diverse aree del territorio dell’Isola. La richiesta è del sindaco di Castellammare del Golfo (in provincia di Trapani) Giuseppe Fausto. «Strutture alberghiere ed extralberghiere sono in forte difficoltà per le continue disdette che arrivano quotidianamente. E si sono rivolte a noi chiedendo supporto», si legge in una nota del Comune firmata dal primo cittadino. Così, Fausto ha deciso di scrivere direttamente alle più alte cariche per farsi portavoce delle necessità degli operatori turistici locali.

Una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, alla ministra per il Turismo Daniela Santanchè e anche al presidente della Regione siciliana Renato Schifani. A loro il sindaco Fausto ha chiesto «il lancio di una campagna mediatica, informativa e pubblicitaria immediata con il solo fine di invertire questo pericoloso trend incoraggiando i potenziali turisti a visitare la nostra terra, rassicurando sull’assenza di pericoli come conseguenza degli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato il territorio».