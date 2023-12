Leonforte: polvere da sparo in una lettera indirizzata alla testimone di un processo

Un uomo è stato trasferito dai domiciliari al carcere dopo avere minacciato una donna in un processo. L’arrestato, A.F. di Leonforte (in provincia di Enna), avrebbe anche indirizzato alla donna una lettera con dentro della polvere pirica. La destinataria, anch’essa di Leonforte, sarebbe la testimone chiave in un processo nel quale lo stesso uomo è coinvolto. Stando a quanto emerso, nella lettera oltre alla polvere da sparo ci sarebbero state anche delle minacce.