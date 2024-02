Lentini, rompe la vetrina di una gioielleria con un martello per tentare di rubare: arrestato

Armato di un martello, un uomo di 36 anni ha provato a rompere la vetrina di una gioielleria nel centro abitato di Lentini (in provincia di Siracusa) per tentare di rubare. A farlo desistere dal suo intento e a metterlo in fuga, però, è stato il rumore dell’allarme dell’attività commerciale che è scattato.

I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno identificato attraverso l’analisi dei sistemi delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria. I militari hanno poi rintracciato il 36enne in una via della zona e hanno trovato anche il martello utilizzato per danneggiare la vetrina. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.