Lentini: scappa dalla polizia e poi finge che gli hanno rubato l’auto

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Lentini, in provincia di Siracusa, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato. Il 43enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, durante un controllo su strada non si sarebbe fermato all’alt intimato dai poliziotti e avrebbe tentato di scappare.

Gli agenti lo hanno inseguito per le vie di Carlentini (nel Siracusano). Nel corso dell’inseguimento l’uomo avrebbe anche creato pericolo per l’incolumità degli utenti della strada. Una volta identificato dai poliziotti, il 43enne ha dichiarato falsamente di essere vittima del furto della propria auto.