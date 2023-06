Lentini, incendia il garage dell’ex compagna: arrestato un 50enne

Ha incendiato il garage dell’ex compagna, dopo avervi sistemato dentro la sua auto. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri a Lentini, in provincia di Siracusa, e sono stati gli agenti del commissariato ad arrestare un 50enne già noto alle forze dell’ordine. È stata la stessa vittima a chiamare i poliziotti che sono arrivati subito anche perché la sede del commissariato è vicino al condominio. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso il 50enne che, dopo avere accatastato dei cartoni all’interno del locale, aveva appiccato il fuoco e aveva anche spostato l’auto dell’ex compagna dentro il garage per

bruciare anche il mezzo. L’intervento dei poliziotti ha consentito di spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero nella zona del garage dove erano collocate anche delle batterie per un impianto fotovoltaico che avrebbero potuto ulteriormente alimentare il rogo. L’uomo, che avrebbe agito proprio per il rancore dovuto alla fine della relazione con la vittima, è stato arrestato e posto ai domiciliari.