Lentini, guarda video tutorial e diventa «artigiano delle armi» con oggetti di uso comune

Video tutorial per diventare un perfetto fabbricatore di armi clandestine con oggetti di uso comune. E ci sarebbe anche riuscito un giovane di Lentini (S. M. sono le sue iniziali), in provincia di Siracusa, che è stato arrestato dai poliziotti che hanno fatto irruzione in casa sua – nel popolare quartiere Sopra Fiera della cittadina del Siracusano – e hanno scoperto una fabbrica artigianale di armi.

Al momento, non risultano legami con ambienti della criminalità organizzata locale, ma il giovane per gli agenti del commissariato è «un valente artigiano delle armi»: con semplici tubi e canne per fucili assemblati insieme a meccanismi di percussione e scatto, infatti, sarebbe stato in grado di realizzare delle armi perfettamente funzionanti. All’interno della sua abitazione, i poliziotti hanno trovato riproduzioni di pistola in uso alle forze dell’ordine. Il che lascia ipotizzare che il giovane sarebbe stato capace di modificare anche armi giocattolo.

Al termine delle indagini, i poliziotti hanno fatto irruzione nel garage trasformato in officina per la realizzazione di armi clandestine. All’interno del locale sono stati trovati fucili di costruzione artigianale,

parti di cartucce per fucile da caccia, proiettili, pistole giocattolo e varie attrezzature per la realizzazione delle armi. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa.