Lentini, denunciato un ingegnere «evasore totale». Non ha pagato Iva di oltre 100mila euro

Un ingegnere è stato denunciato come «evasore totale» dalla guardia di finanza della tenenza di Lentini, in provincia di Siracusa. I militari delle fiamme gialle hanno scoperto che l’uomo non avrebbe rispettato gli obblighi di dichiarazione dell’Iva, nonostante abbia lavorato con regolarità, esercitando la propria professione sia per conto di privati che di società.

Sui conti correnti sono state individuate somme di denaro non giustificate dalla documentazione: un volume d’affari di oltre 500mila euro con un’Iva dovuta di oltre 100mila euro. Il professionista, che è stato denunciato per omessa dichiarazione, aveva scelto il regime di favore accordato dal Fisco ai cosiddetti forfettari.

Questo, però «senza possederne i requisiti – spiegano dalla finanza – Il regime a favore dei soggetti con limite di ricavi o compensi non superiore a 65mila euro prevede la mancata presentazione della dichiarazione ai fini Iva. Tra le cause di esclusione rientra il possesso di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata». Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari, l’ingegnere sarebbe stato socio di una società con sede a Siracusa e, per questo motivo, non avrebbe potuto usufruire del regime di favore.