Messina, lavoro nero in una residenza per anziani

17/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Lavoro nero all’interno di una residenza per anziani a Messina. È stato il personale dell’Inl, in collaborazione con l’Inps, a effettuare un controllo nella struttura riscontrando la presenza di un lavoratore impiegato irregolarmente su un totale di sette presenti. Il lavoratore è stato allontanato fino alla completa regolarizzazione della sua posizione, anche sotto il profilo della sicurezza. Alla struttura è stata inoltre contestata la mancata manutenzione degli estintori portatili, con conseguente prescrizione e sanzione amministrativa pari a 1850 euro.

Nel corso della stessa settimana, gli ispettori tecnici hanno effettuato un sopralluogo in una fabbrica, rilevando che le aree di transito interne ed esterne non erano adeguatamente separate con segnaletica orizzontale, esponendo a rischi di interferenza tra pedoni e mezzi meccanici. Per tale violazione è stata elevata un’ammenda di 1700 euro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente mortale sulla Circonvallazione di Catania: la vittima è una 29enne
Leggi la notizia

Lavoro nero all’interno di una residenza per anziani a Messina. È stato il personale dell’Inl, in collaborazione con l’Inps, a effettuare un controllo nella struttura riscontrando la presenza di un lavoratore impiegato irregolarmente su un totale di sette presenti. Il lavoratore è stato allontanato fino alla completa regolarizzazione della sua posizione, anche sotto il profilo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]