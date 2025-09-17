Messina, lavoro nero in una residenza per anziani

Lavoro nero all’interno di una residenza per anziani a Messina. È stato il personale dell’Inl, in collaborazione con l’Inps, a effettuare un controllo nella struttura riscontrando la presenza di un lavoratore impiegato irregolarmente su un totale di sette presenti. Il lavoratore è stato allontanato fino alla completa regolarizzazione della sua posizione, anche sotto il profilo della sicurezza. Alla struttura è stata inoltre contestata la mancata manutenzione degli estintori portatili, con conseguente prescrizione e sanzione amministrativa pari a 1850 euro.

Nel corso della stessa settimana, gli ispettori tecnici hanno effettuato un sopralluogo in una fabbrica, rilevando che le aree di transito interne ed esterne non erano adeguatamente separate con segnaletica orizzontale, esponendo a rischi di interferenza tra pedoni e mezzi meccanici. Per tale violazione è stata elevata un’ammenda di 1700 euro.