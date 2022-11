Lanciano scooter contro vetrina negozio e rubano giubbotti. Titolare: «Non ci fermerete»

Hanno lanciato uno scooter contro la vetrina di un negozio e completato il lavoro con un martello. È accaduto stanotte a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile, dove i ladri hanno portato via dal Caccamo Store una ventina di giubbotti per un valore complessivo di circa quattromila euro. Il commerciante, svegliato nella notte, ha raggiunto la sua attività trovando la vetrina in frantumi e una decina di giubbotti per terra, intrisi d’acqua per la pioggia. Contattato il 112, le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini della videosorveglianza ed eseguito i rilievi, anche con il supporto della scientifica. Uno dei tre ladri immortalati nel video avrebbe utilizzato il mazzuolo senza guanti. Lo scooter utilizzato è risultato rubato. Il titolare ha commentato la vicenda con un post su Facebook: «Questo episodio non ha minimamente scalfito nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare. Noi – conclude – siamo persone per bene, non ci fermerete mai».