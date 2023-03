I ladri tiktoker siracusani incastrati dai vestiti vistosi usati sia per le rapine che per i video sui social

Vestiti particolari e vistosi usati sia per i video su TikTok che per compiere rapine notturne. Così sono stati incastrati due siracusani di 35 e 37 anni che, tra settembre e febbraio, hanno rapinato attività commerciali nella zona nord della provincia di Siracusa. Numerosi gli episodi tra Carlentini, Francofonte e Lentini sempre con lo stesso modus operandi: sfondato l’ingresso dell’esercizio commerciale preso di mira, in pochi minuti i due avrebbero rubato qualsiasi cosa capitasse sotto tiro. Perfino la notte di Natale. Con diversi commercianti che, nei giorni successivi, si erano visti costretti a dormire all’interno dei loro negozi per scongiurare il pericolo di altri furti. Dall’analisi di centinaia di ore di filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività confrontate con i contenuti pubblicati sul social, i carabinieri sono riusciti a individuare gli autori. I due erano già stati arrestati in flagranza di reato dopo avere messo a segno l’ennesimo furto e avere tentato la fuga a piedi per le vie del centro abitato.

I reati contestati vanno dal furto aggravato alla ricettazione fino all’utilizzo indebito di carte di credito. Infatti, in un’occasione, uno dei due avrebbe utilizzato una carta prepagata smarrita da una donna in una pizzeria. Altro elemento utile per le indagini degli inquirenti. Nella mattinata di oggi, i carabinieri di Lentini hanno notificato ai due siracusani un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa su richiesta della procura. I due uomini sono stati portati nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.