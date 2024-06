Catania, ruba bigiotteria e trucchi in un centro commerciale: arrestata una 34enne

Braccialetti, orecchini, collanine, fermagli per capelli, rossetti e creme per il viso. È questo il bottino di una 34enne pregiudicata, originaria della provincia di Foggia (in Puglia) ma residente a Catania da diversi anni, che è stata arrestata per un furto aggravato all’interno di un negozio di un centro commerciale alla periferia del capoluogo etneo.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe approfittato di un momento di confusione per togliere i dispositivi antitaccheggio dagli oggetti di bigiotteria e dai prodotti di cosmetica per poi nasconderli dentro una borsa a tracolla e andare via. La scena, però, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e il responsabile ha avvisato i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

I militari hanno perquisito la 34enne e hanno trovato nella sua borsa tutta la merce rubata per un valore complessivo di circa 200 euro. Arrestata per furto aggravato, la donna è stata sottoposta all’obbligo di firma.