La Sicilia che verrà, ospite Sara Pettinato. «Mi volevano presidente della commissione Bilancio ma sono un medico»

La raccolta differenziata negli ospedali, l’installazione dei defibrillatori in diverse parti della città di Catania, il momento politico. Sono stati i temi principali affrontati, ieri sera, durante il programma “La Sicilia che verrà”, in onda su Sestarete tv canale 81, insieme a Sara Pettinato. Medico e consigliere comunale a Palazzo degli Elefanti, ha parlato anche della sua esperienza da presidente della Commissione consiliare alla Sanità, alle iniziative portate avanti nelle scuole e all’importanza della formazione sul primo soccorso. Pettinato ha anche chiarito quali sono state le ragioni dell’uscita da Fratelli d’Italia, dell’apprezzamento nutrito verso Cateno De Luca e dell’approdo alla Lega Prima l’Italia per proseguire il suo impegno in favore della salute dei cittadini. «Adesso anche negli ospedali – ha detto Pettinato – è possibile constatare che c’è la raccolta differenziata anche visivamente. In questo modo aiutiamo pure a livello educativo; l’utente in questo modo può percepire cosa si sta facendo». – Per rivedere la puntata clicca qui