La Sicilia che verrà, ospite Salvo Di Salvo: «In questo momento a Catania manca una visione politica»

Il dibattito in Consiglio Comunale per i prossimi mesi, le alleanza trai partiti in vista della definizione delle coalizioni per la campagna elettorale ma anche i problemi della città di Catania: mobilità, rifiuti, sicurezza. Sono questi i principali temi trattati, ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv con Salvo Di Salvo, consigliere comunale a palazzo degli Elefanti. Con lui sono state affrontate le responsabilità e le criticità relative al servizio di nettezza urbana, la mancanza di una visione politica in questi anni e le prospettive future per il turismo e lo sviluppo economico. Attenzione al porto, alla zona industriale e ai servizi per i cittadini. «Siamo in una fase – ha detto – in cui con il commissario si fa un’attività di ordinaria amministrazione, gli atti indispensabili. Non può esserci una visione politica in questo momento». – Per rivedere la puntata clicca qui