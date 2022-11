La Sicilia che verrà, ospite Roberta Occhipinti. «Con noi gli scarti diventano materiali per l’edilizia»

Fare diventare i rifiuti una risorsa per l’edilizia e per gli interventi di recupero degli immobili. Un progetto ambizioso diventato realtà e firmato da un gruppo di giovani siciliani. Tra loro Roberta Occhipinti ospite, ieri sera, del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Occhipinti, ex studentessa universitaria, ha proseguito il suo percorso di studi, con un dottorato di ricerca, per poi decidere di rientrare in Sicilia e mettere a frutto la propria formazione. E così le ceneri vulcaniche sono diventate materia prima per la realizzazione di mattonelle, altri scarti da lavorazione trasformati in materiali innovativi da vendere a soggetti pubblici o privati. Alla base l’attuazione di un’economia circolare che riduce l’impatto sull’ambiente e la valorizzazione di beni destinati ad essere gettati. «Offriamo servizi di progettazione – ha detto Occhipinti – ricerca e sviluppo per la realizzazione di materiali innovativi a base di materie prime naturali e scarti industriali. Si tratta di beni che si studiano nell’ambito scientifico e sono i cementi del futuro». – Per rivedere la puntata clicca qui