La Sicilia che verrà, ospite Paolo Ferrara. «I cittadini chiedono maggiore pulizia in strada»

Rifiuti, illuminazione e viabilità. Il ruolo delle municipalità e il confronto con l’amministrazione centrale di palazzo degli Elefanti. Ieri sera ospite del programma “La Sicilia che verrà”, su Sestarete tv canale 81, è stato il presidente del Terzo municipio di Catania Paolo Ferrara. Insieme a lui sono state affrontate diverse tematiche che hanno alla base il rapporto con i cittadini. Spazio anche alla vicenda legata alla chiusura di alcune strade o tratti di vie per fare posto alla “strada scolastica”. In modo particolare la vicenda legata a via Carbone e alla richiesta di un tavolo tecnico per valutare possibili cambiamenti da apportare. Ferrara si è concentrato pure sull’area di Vulcania, da alcuni anni in parte riqualificata e sistemata grazie all’intervento congiunto di pubblico e privato. «Attraverso le email la gente ci segnala – ha detto – carenza nella pulizia delle strade, chiedono un potenziamento nello spazzamento in alcune strade. In certe vie c’è un problema di illuminazione». – Per rivedere la puntata clicca qui