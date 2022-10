La Sicilia che verrà, ospite Manfredi Zammataro. Il piano regolatore di Catania e le opere pubbliche

Il processo di risanamento dei conti del Comune di Catania, il ruolo del Consiglio Comunale in questo periodo di commissariamento, le opere pubbliche in città. Sono stati principali argomenti affrontati ieri sera all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81 insieme a Manfredi Zammataro, consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare all’Urbanistica. Zammataro ha fatto il punto pure sulla situazione in merito alle operazioni e le difficoltà per il recupero dell’area di corso Martiri della Libertà, dei risultati del confronto avviato con geometri e architetti per il piano di recupero del centro storico e degli investimenti in infrastrutture. Attenzione concentrata anche sulla questione trasporti e mobilità. «In questi anni – ha dichiarato Zammataro – sono state date delle risposte alla città. Ne sono testimonianza i cantieri avviati. Ad esempio il palazzo delle poste; sembrava impossibile demolirlo. A breve partirà un intervento di riqualificazione importante». – Per rivedere la puntata con Manfredi Zammataro clicca qui