La Sicilia che verrà, ospite l’on. Anthony Barbagallo: «il centrodestra cerca il consenso con le clientele»

Il risultato del Partito Democratico in Sicilia, l’analisi del voto e le prospettive dei democratici per l’amministrazione della città di Catania. Sono stati i principali temi affrontati ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81, con l’on. Anthony Barbagallo segretario regionale del PD. Con lui sono stati approfonditi gli aspetti legati alla coalizione di centrosinistra alla Regione ma anche l’organizzazione del polo progressista in vista delle elezioni amministrative per la città etnea e per altri Comuni della Sicilia. Particolare attenzione a Catania, al confronto interno al partito e al programma politico da redigere e sottoporre a tutte le forze che vorranno sostenere un’idea diversa di governo rispetto a quella degli ultimi cinque anni. «L’aria che si è respirata – ha dichiarato Barbagallo – in questi mesi è stata pesante, nelle clientele dei sistemi rifiuti e sanità, nella continua ricerca del consenso attraverso la promessa dei posti di lavoro; il centrodestra ha confermato la vittoria ma anche questo metodo». – Per rivedere la puntata con Anthony Barbagallo clicca qui