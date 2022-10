La Sicilia che verrà, ospite il consigliere comunale Peppe Gelsomino: «Non possiamo stare sempre indietro»

La gestione dei rifiuti, la mancanza di controllo, il mancato avvio di opere pubbliche come il parcheggio in piazza della Repubblica a Catania. Sono stati i principali temi discussi, ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Ospite Peppe Gelsomino, consigliere comunale a palazzo degli Elefanti. Con lui si è parlato anche di quelle che dovranno essere le priorità per il prossimo sindaco della città etnea nonché della necessaria manutenzione nelle rotatorie e aiuole stradali, di intermodalità nei trasporti e delle interlocuzioni avute con il commissario straordinario. E proprio sulla questione trasporti, Gelsomino ha evidenziato: «Rispetto ad altri centri è come se fossimo sempre due passi dietro. Il trasporto intermodale dovrebbe essere alla base di qualsiasi scelta». – Per rivedere la puntata clicca qui