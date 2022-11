La Sicilia che verrà, ospite il consigliere comunale Giovanni Grasso: «Abbiamo avviato i lavori nelle strade»

La raccolta dei rifiuti, i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il risanamento del Comune di Catania. Sono stati i temi principali affrontati, ieri sera, con Giovanni Grasso consigliere comunale a palazzo degli Elefanti, ospite del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Con lui si è affrontato anche la questione legata alla Tari, alla presenza delle isole ecologiche nei quartieri della città e dell’ampliamento della pianta organica per l’Ente municipale. Grasso si è espresso pure sullo scenario politico che caratterizzerà la prossima campagna elettorale, auspicando che il prossimo sindaco sia espressione di Fratelli d’Italia, partito già a capo del Governo nazionale e presente nella coalizione di maggioranza alla Regione Siciliana. «Abbiamo avviato – ha detto – lavori di manutenzione per quelle che sono le nostre possibilità. Ci siamo adoperati per i lavori nelle strade. Ricordo che si tratta di un Comune in dissesto e che quindi non può fare lo straordinario». – Per rivedere la puntata clicca qui