La Sicilia che verrà, ospite Francesco Ragusa. «Ho iniziato all’Università. Metto la tecnologia al servizio di tutti»

Dagli studi universitari a Catania al progetto di ricerca diventato realtà, le innovazioni a beneficio dei visitatori dei musei ma anche per gli operatori dei cantieri. Ha raccontato questi e altri aspetti Francesco Ragusa di Next vision, ospite ieri sera del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Ragusa ha parlato della sua formazione, del rapporto con i docenti e dei prodotti informatici ideati e rivolti al mercato. Durante l’intervista non ha nascosto le difficoltà affrontate, i timori e le aspettative legate dal passaggio dal mondo accademico a quello imprenditoriale. «Provengo da un gruppo di ricerca – ha dichiarato Ragusa – dell’Università di Catania, del dipartimento di Matematica e Informatica dove da anni si studia l’intelligenza artificiale. Durante l’ultimo anno del mio dottorato di ricerca, abbiamo deciso di lanciare uno spin-off per portare tutte le innovazioni all’interno di soluzioni per supportare le persone». – Per rivedere la puntata clicca qui