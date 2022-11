La Sicilia che verrà, ospite Davide Vasta. «Il progetto di Cateno De Luca è per una politica del fare»

Dal varo del “governo di liberazione” al “munnizza day”, dalle prossime elezioni amministrative ai problemi nei trasporti. Sono questi alcuni dei temi affrontati ieri sera, all’interno de “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81, con Davide Vasta, deputato regionale all’Assemblea Regionale Siciliana con Sud chiama Nord, la formazione politica di Cateno De Luca. Insieme a Vasta si è parlato dei problemi che in questi mesi stanno dovendo affrontare i sindaci dei territori, con la questione legata all’aumento della Tassa sui Rifiuti in testa. E poi, l’impegno per Riposto, Comune chiamato alle urne per l’elezione del primo cittadino e del Consiglio Comunale, le incompiute collegate al porto e i problemi nei collegamenti con la città di Catania, con l’aeroporto e gli altri centri della zona. «Ho scelto il progetto di Cateno De Luca – ha detto Vasta – perché da imprenditore preferisco più il fare che il parlare. Per la mia attività, vivo i problemi dei turisti e posso dire che i disagi nei Trasporti, in Sicilia, sono notevoli anche sulle linee ferrate. Ho dato disponibilità a tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, per affrontare la problematica». – Per rivedere la puntata clicca qui