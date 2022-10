La Sicilia che verrà, ospite Carmelo Danzì. Il mercato del ficodindia e il giro d’affari mondiale

La valorizzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione del ficodindia, i mercati interessati e in espansione in tutto il mondo, le prospettive di crescita. Sono alcuni dei temi affrontati, ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81 insieme all’innovation broker Carmelo Danzì. Con lui ci si è soffermati anche sul ruolo dell’imprenditore agricolo e sulle potenzialità ancora inespresse del settore. Per tali ragioni, ha sottolineato Danzì, non bisogna diffidare dal marketing. Un pizzico di entusiasmo per valorizzare i territori, avviare attività imprenditoriali davanti ad una richiesta crescente e ai molteplici impieghi nelle imprese per la produzione di cosmetici, integratori e tanto altro. «Ho sposato questo comparto – ha detto Danzì – perché mi sono innamorato dell’audacia, della forza di questi imprenditori che con un’attività di resilienza hanno coltivato e strappato alla pietra lavica territori dedicandoli alla coltura che, da marginale, è diventata da reddito». – Per rivedere la puntata clicca qui