La Sicilia che verrà, ospite Carlo Cittadino. «A Catania la tassa sui rifiuti è una rapina»

Lo stato del bilancio comunale, l’aumento della tassa sui rifiuti, la gestione della spesa. E’ stata una analisi a 360° quella di Carlo Cittadino di Azione Italia Viva, ospite ieri sera del programma “La Sicilia che verrà”, in onda su Sestarete tv canale 81, sulla città di Catania. Cittadino ha acceso i fari sul ruolo delle municipalità, sui poteri, sulle mancate disponibilità economiche nelle mani dei Consigli, sui quartieri e le periferie, sulla loro riorganizzazione per il rilancio di tutto il territorio. Attenzione pure sulla questione nomina dei revisori dei conti e sulla spazzatura. Per questo, senza troppi giri di parole ha detto: «La Tari a Catania è una rapina. Il prossimo sindaco dovrà affrontare la questione. Questa lentezza è responsabilità anche dei partiti, che sono in maggioranza». – Per rivedere la puntata clicca qui