La Sicilia che verrà, ospite Andrea Passanisi. «Affrontare subito la questione consorzi di bonifica»

Le condizioni nelle quali versano gli agricoltori siciliani, le difficoltà che incontrano nel fare impresa nella nostra regione, la carenza di infrastrutture e la lentezza della burocrazia. Sono stati i temi affrontati con Andrea Passanisi, presidente di Coldiretti Catania ospite, ieri sera, del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Imprenditore e operatore del settore di successo, non ha nascosto i problemi con i quali è chiamato a misurarsi ma anche gli interventi che, a suo avviso, è necessario effettuare. Priorità alla questione acqua e consorzi di bonifica. Passanisi ha indicato quelle che sono le aspettative che gli addetti del comparto nutrono nei confronti del governo e analizzato l’aumento dei costi che stanno sostenendo. «Il problema dell’acqua – ha dichiarato – è centrale. Pensate agli agricoltori che pagano e non si trovano l’acqua per irrigare i propri campi. Non è vero che in Sicilia l’acqua non c’è, anzi. Ultimamente ci sono state numerose precipitazioni». – Per vedere tutta la puntata clicca qui