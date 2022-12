La Sicilia che verrà, ospite Andrea Cardello: «A Catania la questione rifiuti non è stata affrontata adeguatamente»

Dalla pulizia delle strade ai problemi di illuminazione, dalla questione sicurezza ai trasporti. Sono questi alcuni dei temi affrontati ieri sera con Andrea Cardello, consigliere della Seconda municipalità e presidente del comitato “Catania nostra” ospite del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Cardello ha sintetizzato il rapporto con i cittadini maturato in questi anni, le proposte avanzate all’amministrazione centrale e rimaste inascoltate, nonostante la validità, l’assenza di un biglietto integrato bus-metro-treno in città per agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Spazio anche alle aspettative dal prossimo sindaco soprattutto in termini di dialogo con i rappresentanti dei quartieri e alla risposte da fornire ai catanesi. «La questione rifiuti – ha detto – non è stata affrontata nel modo adeguato. Non sono stati presi in considerazione i quartieri dove realmente si creano le difficoltà». – Per rivedere tutta la puntata clicca qui