La Sicilia che verrà, l’ospite è Salvo Tomarchio «Invertire il trend dei giovani che lasciano l’Isola»

Da imprenditore di successo all’impegno in politica, dagli investimenti che servono alla Sicilia ai giovani. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Salvo Tomarchio, candidato all’Assemblea regionale siciliana con Forza Italia, durante la puntata de La Sicilia che verrà andata in onda ieri sera su Sestarete tv – canale 81. Tomarchio ha affiancato agli obiettivi che bisogna raggiungere per questa Regione, degli esempi concreti e virtuosi già presenti nella provincia etnea. Alla base di tutto un metodo: l’ascolto. A suo avviso, infatti, per cambiare la rotta nella gestione della cosa pubblica occorre ascoltare i cittadini e chi fa impresa per interpretare nel migliore dei modi le esigenze. «Ogni anno 10mila giovani vanno via da questa Isola che non offre opportunità per cercare fortuna altrove. Se tra cinque anni riuscissimo a invertire questo trend, anche di una minima percentuale, ne sarebbe valsa la pena».

– Riguarda la puntata con Salvo Tomarchio, candidato all’Ars con la lista di Forza Italia.