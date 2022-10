La droga ordinata con un messaggio su WhatsApp e ritirata sotto casa

In una traversa di via Pier Luigi Deodato a San Giovanni La Punta (in provincia di Catania) i carabinieri hanno notato uno strano avvicinamento tra il conducente di un’auto e un uomo a piedi davanti a un portone. Dopo lo scambio di qualche battuta, l’uomo è entrato nell’androne di un palazzo accanto ed è uscito poco dopo con in mano un involucro che ha consegnato alla persona in macchina in cambio di denaro. Entrati in azione, i militari hanno bloccato entrambi.

Così, è emerso che il pusher è un 46enne catanese percettore del Reddito di cittadinanza che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa, nascosti nell’armadio della camera da letto, i militari hanno trovato 74,8 grammi di marijuana – in parte suddivisi in dosi e in parte dentro un barattolo di vetro – e un bilancino di precisione.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno ricostruito che l’uomo avrebbe organizzato lo spaccio di droga su WhatsApp. Ricevuto l’ordine tramite l’applicazione con un messaggio sul cellulare, il 46enne avrebbe poi fissato l’appuntamento con il cliente indicandogli il luogo e l’orario dell’incontro.