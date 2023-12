ITS Academy, borse di studio per chi si iscrive ai percorsi finanziati dal PNRR

Una strada diretta per entrare subito nel mondo del lavoro. Con questo slogan l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita, dopo il successo nella Sicilia occidentale, sbarca anche nel territorio orientale con corsi di specializzazione grazie all’accordo siglato con l’ITT E. Majorana di Milazzo (Messina). La partnership verrà presentata sabato 2 dicembre alle ore 10 nell’aula magna dell’istituto in via Tre Monti, 4 alla presenza del dirigente scolastico, Lorenzo Bruno Castrovinci, e della presidente ITS Academy, Maria Pia Pensabene. Durante l’incontro saranno presentati i percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica come il biotecnologo della qualità, il tecnico specialista biomedicale e l’informatico biomedico. Si tratta di percorsi finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Prevista anche l’erogazione di borse di studio fino a seimila euro annui per i fuori sede, pendolari e iscritti con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 24.335,11 euro.

I percorsi ITS sono biennali: un anno tra aula e laboratori e un anno direttamente in azienda in stage. L’ITS ha al proprio interno oltre 100 aziende. Non a caso, il 70% dei docenti arriva dal mondo delle imprese socie e partner. A conclusione del biennio, agli allievi, in seguito a un esame di Stato, viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, titolo che corrisponde al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche e consente di chiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari per l’iscrizione ai corsi di laurea coerenti con la specializzazione conseguita.

Da qui a un anno, nascerà nel cuore di Palermo la prima culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 in cui le allieve e gli allievi dell’ITS potranno misurarsi con le tecnologie più avanzate e in laboratori che riprodurranno gli stessi ambienti in cui lavoreranno. Un laboratorio di terapia intensiva, diagnostica per immagini ed endoscopia digestiva, sterilizzazione, per la parte biomedicale; un laboratorio di tecniche e analisi microbiologiche, laboratorio di analisi strumentali, laboratorio di microscopia per la parte biotech; Lab E&E project work 4.0, Lab E&E controlli 4.0, Lab E&E 4.0 making elettronico, Lab E&E 4.0 Sensori e dati per l’area di Elettronica ed Elettrotecnica avanzata 4.0; Lab Informatica 4.0 per l’uso di software applicativi, Lab Grafica Vettoriale e Modellazione e Stampa 3D, Lab di realtà aumentata e realtà virtuale, per l’Area telemedicina, Prototipazione e Stampa 3D. Il potenziamento dei laboratori 4.0 è strategico nella formazione dei super tecnici. Iscrizioni aperte sul portale www.itsvoltapalermo.it.