Un’ex assessora di Orlando alla guida dell’Irfis: Iolanda Riolo nuova presidente della partecipata regionale

Iolanda Riolo è la nuova presidente dell’Irfis, l’Istituto finanziario della Regione siciliana. Imprenditrice, a capo del gruppo di famiglia che gestisce diverse concessionarie di automobili a Palermo, Riolo è stata designata dal presidente della Regione Renato Schifani ed eletta dall’assemblea dei soci della partecipata regionale. Un passaggio che arriva dopo le dimissioni lampo del creatore di Sicily by car Tommaso Dragotto che ha lasciato l’incarico a inizio mese, a suo dire, per i troppi impegni lavorativi.

Riolo, 56 anni, «laureata alla Bocconi di Milano in Economia aziendale, nel 2020 è stata nominata chapter leader Palermo per la Bocconi alumni community», si legge sul comunicato stampa di palazzo d’Orleans. Ma oltre ai risultati professionali, non si può non ricordare che l’imprenditrice è stata dal 2017 assessora alla Mobilità dell’ultima giunta guidata da Leoluca Orlando al Comune di Palermo. Riolo affiancherà gli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Giuseppe Guglielmino e Vincenza Barberi, già eletti in precedenza.