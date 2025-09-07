Foto di Dario De Luca

Incidente a Torretta: in scooter investe una mucca, ricoverato in prognosi riservata

07/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente si è verificato a Torretta, Comune in provincia di Palermo, dove un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver investito una mucca che improvvisamente è uscita dal recinto di un’azienda di allevamento. La vittima, che stava percorrendo la strada in sella al suo scooter, non ha avuto il tempo di reagire quando il bovino ha invaso la carreggiata, causando un violento impatto.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Nel frattempo, i carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il proprietario della mucca, che, secondo quanto riferito, sarebbe fuggita dal recinto di un allevamento situato nelle vicinanze. Le autorità stanno cercando di stabilire se ci siano responsabilità da parte del proprietario dell’animale e se le misure di sicurezza dell’allevamento fossero adeguate.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
Leggi la notizia

Un incidente si è verificato a Torretta, Comune in provincia di Palermo, dove un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver investito una mucca che improvvisamente è uscita dal recinto di un’azienda di allevamento. La vittima, che stava percorrendo la strada in sella al suo scooter, non ha avuto il tempo di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]