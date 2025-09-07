Incidente a Torretta: in scooter investe una mucca, ricoverato in prognosi riservata

Foto di Dario De Luca

Un incidente si è verificato a Torretta, Comune in provincia di Palermo, dove un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver investito una mucca che improvvisamente è uscita dal recinto di un’azienda di allevamento. La vittima, che stava percorrendo la strada in sella al suo scooter, non ha avuto il tempo di reagire quando il bovino ha invaso la carreggiata, causando un violento impatto.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Nel frattempo, i carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il proprietario della mucca, che, secondo quanto riferito, sarebbe fuggita dal recinto di un allevamento situato nelle vicinanze. Le autorità stanno cercando di stabilire se ci siano responsabilità da parte del proprietario dell’animale e se le misure di sicurezza dell’allevamento fossero adeguate.