Foto di Dario De Luca

Palermo: ubriaco alla guida investe un bambino di sei anni e fugge. Individuato e denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo avere investito con la sua auto un bambino di sei anni a Palermo ed essere fuggito via senza prestare soccorso. L’uomo era a bordo di una macchina Audi e l’incidente è avvenuto in via Marchese di Roccaforte. Polizia municipale della sezione infortunistica e carabinieri l’hanno rintracciato poco dopo ed è risultato positivo all’alcol test. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di fuga con l’aggravante dell’omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Il piccolo ferito è stato medicato al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Villa Sofia. A mettere le forze dell’ordine sulle tracce dell’investitore sono stati i genitori che hanno fornito ai militari la targa dell’auto.