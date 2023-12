Catania, carcasse di insetti in un laboratorio di dolci: sequestrata l’attività e denunciato il titolare

In provincia di Catania è stato denunciato dai Nas il titolare di un laboratorio dolciario per l’impiego di materie prime e semilavorati congelati e in cattivo stato di conservazione. I prodotti sarebbero stati tenuti in ambienti con gravi carenze igienico-sanitarie.

Nel laboratorio i Nas hanno trovato carcasse di insetti e esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell’impianto fognario. Sottoposta a sequestro l’intera attività, con 1700 chili di prodotti finiti ritenuti non idonei al consumo, per un valore di 530mila euro.