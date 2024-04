In auto con una pistola, arrestato dopo inseguimento dalla polizia a Catania

Personale delle scorte della questura di Catania ha arrestato, dopo un inseguimento terminato in via Gabriele D’Annunzio, un 21enne per porto abusivo e ricettazione di arma clandestina e spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, che era bordo di un’auto con altre tre persone che ha tentato di evitare il controllo da parte della polizia, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 modello 40 con matricola abrasa con inserito il caricatore con 8 cartucce e di complessivi 10 grammi di marijuana. Gli agenti hanno sequestrato l’arma, la droga e 220 euro, ritenuti provento della vendita di stupefacente. Il 21enne è stato condotto in carcere.